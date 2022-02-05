В области объявлено штормовое предупреждение.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег с дождем. Днём будет 0..-2 градуса, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до 3..-5 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет снег с дождем. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градуса, ночью опустятся до 0..-2 градуса. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
