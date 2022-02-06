Установка нового колеса обозрения в парке культуры и отдыха производится за счёт частных инвестиций, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бюджетные деньги на реализацию проекта привлекаться не будут. Представители ТОО «РИА МИР» заверили, что аттракцион китайского производства будет ежегодно проходить техническое освидетельствование. Предприниматели отметили, что колесо обозрения китайского производства успешно работает в Боровом.
– Высота колеса обозрения составит 42 метра. Высота старого аттракциона была около 27 метров. Колесо оснащено 14 четырёхместными кабинами. Полная посадка – 72 места. Кабинки оснащены кондиционерами и аудиосистемами. Аттракцион с двух сторон имеет иллюминацию. Монтаж производит лицензированный подрядчик. Перед началом эксплуатации колесо пройдет процедуру сертификации. При реализации проекта будут созданы 8 новых рабочих мест, - сообщил заместитель директора ТОО «РИА МИР» Антон Ротштайн.
Руководство городского парка культуры и отдыха заявило, что участок под колесо обозрения площадью 0,23 га был разыгран с открытого аукциона.
– Старое колесо проработало более 30 лет. Оно было демонтировано после случаев остановки. В прошлом году были произведены работы по заливке фундамента. Сейчас идёт монтаж конструкций. К лету аттракцион должен начать работу, - отметил директор парка Жасулан Сакенов.
В апреле прошлого года директор ТОО "РИА "Мир" Сергей Чудненко рассказал, что стоимость проекта составляет 200 миллионов тенге
, работы по установке и транспортировке колеса, а также дополнительные расходы составят ещё 50 миллионов тенге. Предприниматели привлекут кредитные средства для реализации проекта.
Старое колесо обозрения было установлено в 1986 году и уже заставляло уральцев усомниться в его техническом состоянии - на праздновании Масленицы в 2019 году оно остановилось вместе с людьми, которых потом вызволяли спасатели.
Напомним, в прошлом году парк хотели передать в доверительное управление и даже были назначены торги
. Тогда в акимате Уральска заявили, что основным источником
содержания парка было колесо обозрения. Но после возмущений уральцев торги были отменены
.
Стоит отметить, что парк и раньше пытались передать в частные руки
. В 2014 году был утверждён перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и согласно данному перечню, парк должны были выставить на торги в 2016 году. Однако тогда, тоже благодаря общественности, которая выступила против его передачи, парк оставили в собственности государства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Руслан АЛИМОВ
Фото автора