Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 5 февраля около 12:00 на республиканской трассе Астрахань-Атырау-Актобе, недалеко от поворота в поселок Макат. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, произошло столкновение автомашины марки Toyota Camry и ГАЗели. В результате ДТП пострадали пять человек, они с различными травмами доставлены в больницу. Полицейские проводят следственные действия.