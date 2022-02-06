РС-вирус (вирусное заболевание дыхательных путей) - 17 случаев,

риновирус (инфекция, поражающим слизистую оболочку носа) - 6,

парагрипп (инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, которое чаще всего поражает детей дошкольного и младшего школьного возраста) - 4,

бокавирус (вирус, который может вызывать инфекции верхних и нижних отделов респираторного тракта и гастроэнтериты) – 2,

аденовирус (группа острых вирусных заболеваний, проявляющихся поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника) – 2,

метапневмовирус (вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей) – 2.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаев, наш регион с 14 января находится в "красной" зоне. С начала пандемии в области зарегистрировано 48 588 случаев заражения COVID-19. Наибольший прирост отмечается в Таскалинском и Бурлинском районах, районе Байтерек и Уральске. Стоит отметить, что с первого января выявлено 11 523 случая заболевания ОРВИ. Помимо гриппа в области циркулируют и не гриппозные вирусы: