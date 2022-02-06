Пожар произошёл сегодня, шестого февраля, в 12.45 по адресу: улица С.Датова 41А, на территории рынка "Ел ырысы". По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, горели бутики с продуктами и строительными материалами. - Общая площадь пожара составила 145 квадратных метров. Сгорело пять бутиков, повреждена кровля еще семи бутиков. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина - нарушение правил противопожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар локализован в 13.30, полностью ликвидировать удалось в 13.48. На месте работали 40 пожарных и восемь единиц техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.