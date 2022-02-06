В регионе объявлено штормовое предупреждение.  Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров иллюстративное фото из архива "МГ"
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег с дождем. Днём будет 0..-2 градуса, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до 5..-7 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет снег с дождем. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градуса, ночью опустятся до 0..-2 градуса. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
