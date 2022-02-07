Наибольшая зарплата у педагогов и воспитателей столицы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельским учителям в ЗКО будут компенсировать плату за коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Ranking.kz подсчитали, что в четвёртом квартале прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы образования составила 219,2 тысячи тенге. Рост за год составил на 24,2%. При этом среднемесячная зарплата в стране достигла 275,6 тысяч тенге - на 25,7% больше, чем в сфере образования. Дороже всего ценится труд работников высшего образования (299 тысяч тенге), меньше своих коллег получают работники дошкольного образования - 112,6 тысяч тенге. Школьные учителя в среднем получают 246,9 тысяч тенге. В региональном разрезе больше всего получают работники образования столицы - 344,5 тысяч тенге. В тройке лидеров также оказались Алматы (265,4 тысячи тенге) и Алматинская область (247,4 тысячи тенге). Меньше всего работники образования получают в Западно-Казахстанской области - 181,7 тысячи тенге. Тем временем рейтинге лучших стран для образования US News & World Report Казахстан занял 71 место из 78. Лидирующие позиции у США, Великобритании и Германии. На последнем месте рейтинга - Гватемала. Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан обогнал только Узбекистан. Лучшие позиции, чем у РК, оказались у России, Украины, Беларуси и Азербайджана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.