Снегопад начался в ночь на седьмое февраля. В пресс-службе управления жилищной политики сообщили, что с начала выпадения осадков коммунальные службы вели посыпку дорог противогололедными материалами. За пять часов использовано 611 тон. 361 дорожный рабочий и 548 единиц техники очищают тротуары, пешеходные зоны и остановки. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за снегоуборочными работами. По прогнозу «Казгидромета», снегопад завершится во второй половине дня.