- По данному факту начата процессуальная проверка. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержки сотрудников криминальной полиции Алматы принимают меры к задержанию подозреваемого, - написал Абдрахманов в Facebook.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором водитель авто выходит на остановку с дубинкой и сначала замахивается ей на стоящего там пожилого человека, а потом наносит удар. Сегодня, седьмого февраля, ролик прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.Ход и результаты проверки поставлены на контроль департамента.