Индекс загрязнения составил 73,4. Для сравнения, первым в списке Камерун с индексом 93,1, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ: выбросы сократятся более чем в 15 раз Изображение с сайта Pixabay По данным аналитиков Energyprom.kz, открывают рейтинг самых загрязнённых стран Камерун, Монголия и Мьянма, замыкает - Финляндия с индексом всего 12,1. Это является лучшим показателем в мире. Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане. Лучше дела обстоят в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси. 33 из 115: Казахстан вошёл в рейтинг худших стран по загрязнению городов

Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды

По итогам 2021 года, капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли на 4,3% и составили 163,9 млрд тенге. Наибольший объём капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области - 52,8 млрд тенге. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих регионов также оказались столица (26 млрд тенге) и Актюбинская область (19,8 млрд тенге). Наименьший объём капвложений зафиксирован в Алматинской области - 579,6 млн тенге. В ЗКО объём капитальных инвестиций составлял 4,3 млрд тенге. Напомним, непростая ситуация с загрязнением воздуха обстоит в Алматы. 19 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую ТЭЦ-2 и дал старт работам по переходу на газ. Строительство начнут уже весной 2022 года, а ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. Выбросы в атмосферу должны сократиться более чем в 15 раз. Недавно на загрязнение пожаловались и жители одного из микрорайонов Уральска. Их дома накрыло чёрной пеленой от цементной пыли, которая исходила от рядом расположенного предприятия. В департаменте экологии по ЗКО сообщили, что рабочая группа выезжала на место выброса цементной пыли и отобрала пробы загрязненного снега. Кроме того, экологи намерены обратиться в комитет для внеплановой проверки завода. Как оказалось, завод не работает уже с прошлого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.