В регионе отмечают дефицит инженеров в нефтегазовой отрасли, передаёт «Хабар 24». В ЗКО увеличилось число зараженных COVID-19 среди сотрудников КПО и "Жайык Мунай" Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области требуется более пяти тысяч квалифицированных специалистов. Местные власти вынуждены привлекать рабочую силу из Венгрии, Турции, Великобритании и Индии. Тем временем в регионе девять тысяч безработных. Правда среди них таких специалистов не нашли.
- В центре занятости зарегистрировано около девяти тысяч безработных. Но у большинства из них нет специальности. То есть зарегистрирован как неквалифицированный. Сейчас в соответствии с поручениями президента снижается квота на привлечение в страну иностранной рабочей силы. С 2019 года она уменьшилась в 2,2 раза. В прошлом году две тысячи безработных получили профессию за счёт нефтяных компаний. В этом году их будут трудоустраивать, - сказал руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Мейрамбек Алдияров.
Однако в ведомстве не скрывают, что многие кадры не соответствуют требованиям, которые предъявляют нефтяные компании. Напомним, в конце декабря 2021 года стало известно, что 39 тысяч рабочих намерены сократить в 2022 году на Тенгизском месторождении в связи с завершением проекта «Келешек кенею». В управления координации занятости и социальных программ Атырауской области тогда заверили, что держат ситуацию на контроле. Освободившихся от работы специалистов задействуют в реализации ряда государственных программ. В январе 2022 года стало известно, что госорганами совместно с ТШО утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл» на 2021-2023 годы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.