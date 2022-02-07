Подсудимый ранее был судим пять раз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, седьмого февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор по делу об убийстве. На скамье подсудимых 34-летний Виталий Туренков.
Из материалов дела следует, что третьего сентября 2020 года примерно в 21:30 сожительница Туренкова пошла в магазин, а он стоял на балконе и наблюдал. Близ магазина стояли четверо мужчин, один из которых хотел познакомиться с девушкой, но она не ответила взаимностью, купила алкогольный напиток и ушла. Однако подсудимый, увидев, что с его девушкой хотели познакомиться, схватил кухонный нож и пошёл на "разборки". Одного из мужчин (который хотел познакомиться)
он дважды ударил по лицу кулаком, второму вонзил нож в сердце. От ножевого ранения мужчина скончался на месте преступления.
Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыт Ермаханов отметил, что подсудимый был ранее судим пять раз, в том числе за хулиганство и вымогательство.
- Суд признал виновным Виталия Туренкова по статье 99 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе чрезвычайной безопасности, - зачитал приговор Бакыт Ермаханов.
Также суд постановил взыскать с подсудимого 2,6 млн тенге материального иска и 10 млн тенге морального иска.
Стоит отметить, что у 32-летнего погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Он работал управляющим в автосервисе.
- В тот день он просто вышел со своими друзьями погулять. Мы с ним договорились, что в 12 он придёт домой. Его убили за то, что просто был рядом, он не знакомился ни с кем, - рассказала супруга погибшего Айкоркем Куаныш.
Пострадавшая сторона согласна с приговором, который вступит в законную силу через 15 дней.
Напомним, четвёртого сентября распространилась ориентировка
о розыске подозреваемого в убийстве Виталия Туренкова.
