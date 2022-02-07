Оказалось, что действие происходило не в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы мужчина напал с дубинкой на пожилого человека Скриншот с видео Видео распространилось в сети накануне. На кадрах видно, как водитель бьёт дубинкой пожилого мужчину, стоящего на остановке. Замначальника департамента полиции прокомментировал, что полиция занимается розыском автовладельца. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Алматинской области.
- В своё оправдание задержанный утверждает, что хотел наказать дедушку за то, что, он, якобы повредил его машину. Также установлено, что данное действо имело место на территории Алматинской области, - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Материалы уголовного дела направят в управление полиции Карасайского района по принципу территориальности.