Старое здание школы снесли ещё в 2020 году, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На затянувшееся строительство школы пожаловались родители учеников в Уральске Вокруг СОШ №31 прозвучало не мало возмущений от родителей учеников, когда школу снесли, а строительство новой затянулось. Они неоднократно собирались на месте разрушенного здания и требовали властей ускорить строительство, так как дорога до других школ представляет опасность: детям пришлось ходить за знаниями в темноте через железнодорожные пути в компании бродячих собак. Школьный автобус им не предоставляли. В августе прошлого года руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев объяснил, что строительство СОШ №31 обойдется бюджету в непосильные 1,6 миллиарда тенге. Тогда в распоряжении было лишь два миллиарда тенге на возведение новых школ, на эти деньги было решено завершить строительство школ в посёлках Казталовка, Сарыкудук и Янайкино. В ноябре 2021 года стало известно, что подрядчики приступили к возведению СОШ №31 и её построят за счёт частных инвестиций.     Сегодня, седьмого февраля, Алибек Антазиев рассказал, что инвестор планирует сдать школу и ввести её в эксплуатацию до конца этого года.
- Согласно договора между АО "Финансовый центр" и ТОО "КазХол" завершение работ стоит на апрель 2023 года. Строительство за счёт частных инвесторов. Все проблемные вопросы были сняты, - отметил он.
Ранее в пресс-службе отдела образования Уральска сообщали, что в новой построенной школе будут обучаться ученики по месту жительства совершенно бесплатно. Это частная школа, которая будет работать по государственному заказу.