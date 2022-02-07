Видео из супермаркета появилось в сети, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Магазин закрыли на карантин вместе с посетителями в Китае Скриншот с видео В Китае жителей заперли в супермаркете после того, как у одного из посетителей выявили коронавирус. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Свежести». Заражённые и теперь уже контактные вынуждены спать между прилавками и питаться в магазине. Придётся ли потом возмещать деньги за взятые продукты, не уточняется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.