Спасатели облетели территорию в радиусе 50 километров от населённых пунктов, а также вдоль реки Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». К поискам пропавшего в Атырауской области мужчины привлекли вертолёт Фото: ДЧС Атырауской области В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего 65-летнего мужчины. 28 января он вышел из дома в селе Бейбарыс и пропал без вести. Спасатели, полицейские и волонтёры обошли ближайшие территории, поисковые работы проводили и водолазы. К поискам подключили вертолёт.
- Поисковые работы проведены аэровизуальным облётом в радиусе 50 километров от населённых пунктов, а также вдоль реки Урал, - рассказали в ДЧС региона.
В поисках были задействованы четыре сотрудника ДЧС, экипаж «Казавиаспас» и три родственника пропавшего.