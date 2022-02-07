Президент рассмотрит план действий правительства на этот год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше - Токаев о восстановлении Алматы Фото: Акорда Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. - Восьмого февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства. На заседании будет заслушан итоговый отчёт о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год, - написал Уали в Facebook. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.