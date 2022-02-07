- Первым на место приехал Мухатай Аяпов, начальник линейного отдела полиции на станции Казахстан. Так как поезд стоял в степи, скорая помощь не смогла добраться до него. Тогда Аяпов на себе вынес женщину через сугробы снега, посадил в своё авто и привёз в Бурлинскую районную больницу, где ей сразу же сделали кесарево сечение, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Инцидент произошёл шестого февраля в четырёх километрах от станции в Аксае. 38-летняя Аиза Жолдаспаева вместе с супругом ехали в Актобе на поезде «Уральск - Алматы». Внезапно женщине стало плохо. Поезд экстренно остановился, машинист-диспетчер по рации передал, что срочно требуется скорая помощь.На свет появилась девочка. Супруг Аизы сказал, что сейчас роженица с дочерью чувствуют себя хорошо и выразил огромную благодарность сотрудниками транспортной полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.