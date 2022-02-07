Жильцы дома с ужасом ждут весну, так как каток растает, а запах нечистот впитается в стены их нового жилища, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Седьмого февраля жильцы дома №31 микрорайона Кадыра Мырза Али собрались во дворе новостройки, чтобы рассказать о своей проблеме. В 2019 году они стали заселяться в новые квартиры шестиэтажного дома. В первое время все мелкие недочёты застройщик устранил в рамках гарантийного срока. Были и перебои с горячей водой, но и эту проблему также решили.
В 2020 году рядом построили девятиэтажный дом и его также подключили к общей канализационной насосной станции (дома №29 и №31)
, в которой установлен всего один насос, да и он очень часто ломается. Агрегат просто не справляется с перекачкой такого объёма нечистот, поэтому вода и продукты жизнедеятельности человека выходят на поверхность земли, затапливают проезжую часть, детскую площадку, да и весь двор в целом.
Сейчас у жителей 31-ого дома на придомовой площадке образовался каток из нечистот. Смрад разносится по всей округе. Собравшиеся отметили, что неоднократно обращались к властям с этой проблемой, но получают отписки. Например, в акимате города им ответили, что перенаправят жалобу в соответствующую инстанцию.
- КНС сейчас бесхозная. Когда у застройщика был гарантийный срок по эксплуатации дома, он решал все проблемы. Но за это время он не передал КНС на баланс коммунального предприятия ТОО "Батыс су арнасы". В нашей КНС очень часто выходит из строя насос, его отправляют на ремонт и все эти 10 дней нашу дворовую территорию затапливает. С такой же периодичностью там забиваются трубы. И история повторяется. Бывало, что нечистотами топило подвал. При этом организационные работы по ремонту оборудования и очистке канализации производит КСК "Сити - 07" по просьбе жителей. Это продолжается с осени прошлого года, - сетует житель дома №31 Ерлан.
Другой житель дома отметил, что рядом с домом расположена СОШ №42, и если вовремя не решить проблему, скоро нечистоты дойдут и до школьного двора.
Один из собравшихся Аскар Амангалиев считает, что сама КНС устроена неправильно.
- Застройщик до сих пор не показал никаких документов к этому строению, мы так понимаем, что их в принципе не существует, - сказал мужчина.
Застройщиком дома является ТОО "Орал полимер". Корреспондентам "МГ" не удалось дозвониться до директора фирмы Роберта Ирменова. В пресс-службе акимата Уральска обещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним
, в июле прошлого года в редакцию "МГ" обращались жители новостройки, которые задыхались от канализационной вони. Этот дом был также построен фирмой ТОО "Орал полимер".
Фото Медета МЕДРЕСОВА