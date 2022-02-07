Жильцы дома с ужасом ждут весну, так как каток растает, а запах нечистот впитается в стены их нового жилища, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Седьмого февраля жильцы дома №31 микрорайона Кадыра Мырза Али собрались во дворе новостройки, чтобы рассказать о своей проблеме. В 2019 году они стали заселяться в новые квартиры шестиэтажного дома. В первое время все мелкие недочёты застройщик устранил в рамках гарантийного срока. Были и перебои с горячей водой, но и эту проблему также решили. В 2020 году рядом построили девятиэтажный дом и его также подключили к общей канализационной насосной станции (дома №29 и №31), в которой установлен всего один насос, да и он очень часто ломается. Агрегат просто не справляется с перекачкой такого объёма нечистот, поэтому вода и продукты жизнедеятельности человека выходят на поверхность земли, затапливают проезжую часть, детскую площадку, да и весь двор в целом. Сейчас у жителей 31-ого дома на придомовой площадке образовался каток из нечистот. Смрад разносится по всей округе. Собравшиеся отметили, что неоднократно обращались к властям с этой проблемой, но получают отписки. Например, в акимате города им ответили, что перенаправят жалобу в соответствующую инстанцию.
- КНС сейчас бесхозная. Когда у застройщика был гарантийный срок по эксплуатации дома, он решал все проблемы. Но за это время он не передал КНС на баланс коммунального предприятия ТОО "Батыс су арнасы". В нашей КНС очень часто выходит из строя насос, его отправляют на ремонт и все эти 10 дней нашу дворовую территорию затапливает. С такой же периодичностью там забиваются трубы. И история повторяется. Бывало, что нечистотами топило подвал. При этом организационные работы по ремонту оборудования и очистке канализации производит КСК "Сити - 07" по просьбе жителей. Это продолжается с осени прошлого года, - сетует житель дома №31 Ерлан.
Другой житель дома отметил, что рядом с домом расположена СОШ №42, и если вовремя не решить проблему, скоро нечистоты дойдут и до школьного двора. Один из собравшихся Аскар Амангалиев считает, что сама КНС устроена неправильно.
- Застройщик до сих пор не показал никаких документов к этому строению, мы так понимаем, что их в принципе не существует, - сказал мужчина.
Застройщиком дома является ТОО "Орал полимер". Корреспондентам "МГ" не удалось дозвониться до директора фирмы Роберта Ирменова. В пресс-службе акимата Уральска обещали  прокомментировать ситуацию позже. Напомним, в июле прошлого года в редакцию "МГ" обращались жители новостройки, которые задыхались от канализационной вони. Этот дом был также построен фирмой ТОО "Орал полимер". Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА