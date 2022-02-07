- 69-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota и Subaru. В ДТП пострадали водитель Mercedes, который был госпитализирован в больницу Алматы. Кроме того, с различными травмами в центральную больницу Талгарского района доставлены 40-летний водитель Subaru и четверо его пассажиров, трое из них несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео с места ДТП появилось в. Очевидцы утверждают, что виновником аварии стал нетрезвый водитель. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло около 17:30 шестого февраля на дороге Алматы - Табаган.По факту аварии начато досудебное производство. В отношении водителей назначена экспертиза для установления факта употребления алкоголя.