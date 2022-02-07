Закон вносит поправки в законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете безопасности РК», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал - Назарбаев выступил с обращением Фото: elbasy.kz Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщается на сайте Акорды. Ранее депутаты мажилиса согласились с предложением сенаторов отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Также внесены изменения в законы «О Совете безопасности» и «Об Ассамблее народа Казахстана», предусматривающие отмену права Елбасы на пожизненное председательство. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.