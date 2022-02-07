- В 2020 году бюджет ФК «Акжайык» составил 635 млн тенге, в прошлом году – порядка одного млрд. В этом году выделено 1 млрд 100 млн тенге. На эти деньги будет осуществляться финансирование главной команды «Акжайык», которая выступает в казахстанской суперлиге, её дублирующего состава и детско-юношеских команд. В данное время футболом в системе ФК «Акжайык» занимаются порядка 800 воспитанников, - отметил заместитель руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин.

- В ходе учебно-тренировочных сборов будет сыгран ряд товарищеских матчей и сформирован костяк клуба «Акжайык». Уже есть предварительные договоренности с некоторыми легионерами. После подписания контрактов мы обнародуем их имена. Клуб вернётся в Уральск в начале марта, - заявил генеральный директор ФК Азамат Шайхы.

Футбольный клуб «Акжайык» содержится за счёт средств областного бюджета, как и большинство команд суперлиги в Казахстане. Спонсоры неохотно вкладывают деньги в спорт. Это понятно – отдачи от таких инвестиций в нынешних реалиях получить не удастся.В конце января футбольный клуб отправился на сборы в Турцию. Здесь команда уже успела провести контрольные матчи с украинскими, сербскими и российскими клубами. Известно, что команду покинул игрок сборной Казахстана Еркин Тапалов. Он подписал контракт с клубом «Туран» из Туркестана.Отметим, что в 2020 году ФК «Акжайык» отказался от сборов в Турции. Это было сделано после критики расходов команды заместителем акима ЗКО Аманжолом Алпысбаевым. Он заявил, что сборы в Турции обходятся бюджету в 75 млн тенге.