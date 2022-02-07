Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабека Ожарова, генпрокуратура внимательно изучает личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные находящихся под стражей. - С учётом анализа этих факторов специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождены 76 подозреваемых. Арест заменён на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство. Среди них были две женщины и девять несовершеннолетних. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьёзные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - пояснил Ризабек Ожаров. Он отметил, что все цифровые данные они привели по делам находящимся в производстве спецпрокуроров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.