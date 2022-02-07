По подозрению в организации и участии в массовых беспорядках и совершении терактов взяты под стражу 467 человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Смертельное ДТП в ЗКО: суд санкционировал арест полицейского Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабека Ожарова, генпрокуратура внимательно изучает личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные находящихся под стражей. - С учётом анализа этих факторов специальными прокурорами из следственных изоляторов освобождены 76 подозреваемых. Арест заменён на подписку о невыезде, домашний арест и под личное поручительство. Среди них были две женщины и девять несовершеннолетних. Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьёзные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - пояснил Ризабек Ожаров. Он отметил, что все цифровые данные они привели по делам находящимся в производстве спецпрокуроров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.