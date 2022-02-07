Восьмого февраля на севере ЗКО ожидается туман. Также туман прогнозируют в Уральске ночью и утром. Сильный туман и гололед ожидается в ЗКО Фото из архива "МГ" На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, местами - гололёд и туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -9..-11. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
