Фото с сайта pexels.com Даже после самого грандиозного ремонта и смены пластиковых окон, всех выключателей и розеток, в домах со временем начинают желтеть, темнеть, все изделия из пластика. Это как минимум портит вид в уютной квартире. И потом менять это все на новое, когда есть легкий способ привести пластиковые изделия в первозданный вид и вернуть им бывалую белизну, настоящее расточительство. Кстати, с помощью нехитрого способа, вам не придется часами натирать одну розетку, чтобы ее, так сказать "реанимировать". Вам необходимо приобрети для этого трюка всего одно аптечное средство - димексид. Эта жидкость прозрачная, как вода и не имеет резких запахов. Достаточно взять ватный диск или обычную салфетку смочить ее и пройтись по пожелтевшим пластиковым изделиям. На самом деле, после обработки аптечным средством, изделия вновь приобретут белый цвет. Для большего эффекта, необходимо потратить пару минут для каждого выключателя или розетки. Так не сможет обрадовать хозяйку даже самое супер-модное чистящее средство из магазина. Если аптечное средство попадет на обои и стены, ничего страшного в этом нету, после высыхания пятна исчезнут. И да, чтобы не подсушить кожу рук, то вам придется поработать в перчатках. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.