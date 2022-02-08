Теперь в «жёлтой» зоне два региона Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 159 человек заболели COVID-19 в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на восьмое февраля, в «зелёной» зоне находятся Шымкент, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области. В «жёлтой» зоне Жамбылская и теперь Атырауская область. Все остальные регионы находятся в «красной» зоне. Атырауская область вернулась из «красной» зоны, в которой была с 12 января. За последние сутки там выявили 23 COVID-инфицированных. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 61 920 случаев заражения коронавирусом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.