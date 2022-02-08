на выезд граждан Казахстана в иностранные государства через международные аэропорты РК;

на въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением - при условии соблюдения визовых требований.

- Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации. Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц, - пояснили в МВК.

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы Межведомственная комиссия приняла решение о снятии временных ограничений:Также для граждан Казахстана снижен в два раза ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы - теперь они могут выезжать один раз в 15 суток.Отмечается, что эти меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны. МВК дала свои рекомендации. Требования вступят в силу после подписания соответствующего постановления главным санврачом Казахстана.