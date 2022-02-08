Эти деньги поступили в бюджет со взысканных штрафов за нарушение скоростного режима на дорогах областного центра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новые скоростемеры в Уральске: допустимую скорость увеличили на 6 участках Фото из архива "МГ" Глава региона Гали Искалиев на своей странице в Facebook обратился к жителям ЗКО. Он предложил присылать свои идеи, куда можно направить деньги, собранные со штрафов за нарушение скоростного режима.
- Наложение штрафов сделано не для пополнения местного бюджета. Фиксация нарушений без вмешательства человеческого фактора должна снизить количество ДТП, а значит и угрозу жизни, здоровью и имуществу наших жителей на дорогах области. Собранные денежные средства будут направлены на решение многих социальных вопросов региона, в первую очередь на улучшение дорожной безопасности в регионе. Предлагаю до 100 миллионов тенге направить на новые интересные предложения жителей региона, - говорится в сообщении.
По словам главы региона, после подключения видеокамер на дорогах Уральска с жителей взыскали около 200 миллионов тенге за нарушение скоростного режима. Также аким области попросил писать в комментариях конкретные предложения, которые позже будут рассмотрены на совещании по дорожной безопасности в ближайшее время. До конца февраля все конструктивные предложения будут выставлены на голосование.