Альпака по кличке Шоколадка прибыла в южную столицу из России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В алматинском зоопарке рассказали о прибытии нового питомца - альпаки по кличке Шоколадка.
- Это самец, родился он в России первого января 2016 года в Краснодарском зоопарке, который называется «Сафари-парк», приехал к нам 11 декабря прошлого года, - написала администрация парка в Instagram.
Шоколадка живёт в вольере возле дома жирафов.
