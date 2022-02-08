Более 25 ДТП за утро произошло в Алматы из-за гололёда
В полиции Алматы обратились к водителям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: kris_p_almaty/Instagram
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что с шести часов утра в верхней части мегаполиса произошло более 25 ДТП, в 10 из них пострадали люди.
- Понятно, что осадки, гололёд значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные манёвры, не уважительно относятся друг к другу, пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом, - сказал начальник управления местной полицейской службы Алматы Манап Саттаров.