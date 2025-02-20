Миллиард и люксовые авто: организаторов финпирамиды задержали в Казахстане

Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, с 8 по 10 февраля во всех регионах страны прошла масштабная операция по пресечению незаконной деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, авто, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

Во время обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 миллиарда тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Санкцией суда они арестованы на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

Иную информацию в интересах следствия в АФМ раскрывать не стали.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году казахстанцы вложили в финансовые пирамиды 20 миллиардов тенге.



