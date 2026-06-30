Миллиардные закупки и новые ниши: как бизнесу ЗКО пробиться в нефтегазовые проекты

В Уральске прошёл форум «Будущее региона: стратегия развития», где местные предприниматели, недропользователи и финансисты решали, как поднять престиж отечественного производства и привлечь инвесторов в нефтегазовый сектор.

В Западно-Казахстанской области вовсю пытаются затянуть местный бизнес в крупные нефтесервисные контракты. Как отметил аким ЗКО Нариман Турегалиев, потенциал у региона огромный: в области работают мощные машиностроительные заводы, выпускающие оборудование для нефтегаза, развиваются стройиндустрия и АПК. Сейчас власти вместе с бизнесом активно работают над локализацией, чтобы местные компании могли без проблем заходить на тендеры гигантов-недропользователей.

Эту инициативу поддержал и мажилисмен Абзал Куспан, заявивший, что Приуралью пора уходить от банальной добычи сырья и переключаться на глубокую переработку углеводородов и развитие нефтегазового машиностроения с высокой добавленной стоимостью.

О том, что лед уже тронулся, говорят и цифры «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО). По словам генерального директора консорциума Марко Марсили, в 2025 году объем закупок компании превысил 1,1 миллиарда долларов, причем 61% из этой суммы (более $700 млн) пришелся именно на казахстанское содержание. Более того, закупки отечественных товаров за год подскочили сразу на 45%.

В качестве успешного примера Марсили привел историю с пожарной машиной. Местная машиностроительная компания из ЗКО собрала и кастомизировала спецтранспорт под нужды нефтегазового сектора. КПО взяла машину на испытание в рамках пробного заказа, и тест прошел настолько успешно, что сейчас консорциум вовсю готовится к тендеру на закупку целой партии таких машин у уральского поставщика.

Сам форум, организованный совместно с союзом KazService, проводится в Уральске уже второй год подряд. Председатель президиума союза Рашид Жаксылыков подчеркнул, что площадка становится все эффективнее: если после первой встречи было заключено 18 контрактов, то сейчас география расширилась до 12 регионов Казахстана, а на сам форум съехались представители бизнеса из Катара, США, Италии, Финляндии, Китая и России.

Правда, участники рынка признают: одного желания работать с гигантами мало. Чтобы соответствовать жестким международным стандартам, заводам нужна модернизация, новые технологии и расширение линейки товаров. А на все это требуются длинные и доступные деньги. Где брать капитал, если стандартные кредиты не подходят, рассказала директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banking Асель Толеген. Месяц назад этот инвестбанк открыл филиал в Уральске и уже готов помогать местной промышленности привлекать средства через фондовый рынок. Опыт у команды солидный: совсем недавно Teniz Capital выступил лид-менеджером выпуска панда-облигаций Минфина РК и фонда «Самрук-Казына», а также букраннером еврооблигаций КТЖ.

Всего за 2023–2026 годы инвестбанк профинансировал проекты малого и среднего бизнеса почти на 156 миллиардов тенге. Облигации на бирже сейчас выпускают все - от микрокредитных организаций до строителей. Например, строительный холдинг Sensata Holding привлек через этот инструмент 10 млрд тенге, ресторанная сеть AB Restaurants — 2 млрд тенге на расширение бизнеса, а частная школа имени Шокана Уалиханова — 1 млрд тенге.

По словам Асель Толеген, выход на фондовый рынок дает компаниям не только живые деньги для модернизации, но и делает их бизнес абсолютно прозрачным, что повышает доверие крупных заказчиков вроде КПО б.в. При этом инвестбанк предлагает компаниям полное сопровождение для выхода на биржу и финансовый консалтинг.

Итог встречи очевиден: развитие местного содержания в ЗКО перерастает формат обычных разговоров о тендерах. В регионе пытаются создать полноценную экосистему, где акимат создает условия, КПО дает заказы, а инвестбанки помогают местным заводам найти деньги на модернизацию, чтобы выйти на совершенно другой уровень.