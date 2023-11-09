Представитель комитета лесного хозяйства и животного мира Казахстана сейчас находится в Женеве для обсуждения вопроса выдачи разрешения на продажу рогов сайгаков. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК.

На вопрос о возможной продаже ценных рогов сайгаков за рубеж Нысанбаев напомнил, что они являются компонентом лекарственных препаратов в восточных странах. В основном в Китае.

— На сегодня мы не имеем возможности их экспортировать. Международной организацией СІТЕЅ (конвенция о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) введён запрет, нулевая квота на вывоз частей и дериватов отдельных видов животных, в том числе сайгаков. На сегодня мы проводим переговоры, заместитель председатель комитета (лесного хозяйства и животного мира — прим. автора) находится в Женеве, в центральном офисе СІТЕЅ, где идут обсуждения вопроса о снятии запрета. Ориентировочный срок получения разрешения — начало 2025 года, — сказал глава ведомства.

На уточняющий вопрос журналиста, он подтвердил: «в перспективе, да, планируем, что рога сайгаков будем продавать на внешний рынок».

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков, а позже — разрешить и любительскую охоту.