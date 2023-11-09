Обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане работает с 2020 года. Спустя три года, по заявлению главного врача страны, финансовая система ФСМС уже неустойчива и не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.

Минздрав заявляет, что с приходом страховой медицины жизнь пациентов улучшилась. Последние не согласны. Критиковать систему начали даже депутаты.

От бюджетной медицины к страховой

В начале 2018 года заместитель премьер-министра Ерболат Досаев (ныне аким Алматы) обратился к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву с просьбой внедрить обязательное социальное медицинское страхование в 2019 году.

Изначально планировалось, что это снизит нагрузку на бюджет. Система ОСМС начала работать с первого января 2020 года. За первый год в фонд сумма поступлений превысила 80,6 млрд тенге. Только вот система оказалась больше социальной, нежели страховой. Так как имела 15 льготных категорий и 70% участников были именно в ней.

В бесплатную медицинскую помощь (так называемый пакет ГОБМП) входят услуги скорой помощи, диагностика, лечение, профилактические осмотры, вакцинация, наблюдение за беременными и санитарно-профилактические мероприятия. А также медицинская помощь в стационарах, амбулаторных условиях и реабилитация.

Спустя четыре года первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сказал:

— ... можно говорить не только о росте потенциала всей системы здравоохранения, но и трансформации прежней модели рынка медуслуг. За короткое время в перечне появились новые виды медицинской помощи, медицина стала более технологичной, оснащённой, конкуренция между клиниками набирает обороты. Люди стали больше обращаться в свои поликлиники, проходить обследования, получать консультаций врачей, постепенно стали видны плюсы ОСМС, — доложил он на брифинге в СЦК в начале сентября.

Согласны ли с этим пациенты?

«Можно недожить до приёма»

Медицина вроде как стала более технологичной и оснащённой, однако по словам местных жителей, проблемы никуда не делись. В некоторых поликлиниках всё также тяжело попасть на приём к врачу. Иногда это происходит из-за нехватки узких специалистов, а иногда из-за отсутствия чёткой системы записи. На последнюю сетуют и сами медики.

Медет работает водителем. По возвращению домой прямо за рулём у него схватило сердце. На следующий день мужчина обратился в свою поликлинику. Однако попасть на приём к терапевту сразу не удалось. Назначения на анализы он получил через неделю. Ему также нужно было сдать ФГДС (исследование пищевода — прим. автора) и УЗИ сердца.

— Очередь на ФГДС я не долго ждал, где-то две недели. А вот УЗИ сердца я делал два месяца. Врач ушёл в отпуск, а другой врач принимает только платно. И к нему можно было записаться хоть завтра! Когда я снова пришёл к терапевту, у меня на руках были общие анализы двухмесячной давности и свежее УЗИ. А если бы у меня были серьёзные проблемы с сердце и я бы не дожил? Я звонил в министерство здравоохранения. Ни один номер, который есть в интернете, не работает. Хотя и пишут, что это горячая линия. Дозвониться удалось только до управления здравоохранения по ЗКО, — рассказал мужчина.

Вопросы о долгой записи к врачу даже представителям ФСМС и Минздрава набили оскомину — каждый брифинг журналисты спрашивают, почему приёма надо ждать порой больше месяца. Есть и универсальный «чиновничий» ответ, что мол даже в развитых США и Канаде приёма ждут по две недели. Только вот живущие там казахстанцы считают это манипуляцией. В Канаде медицина вообще бесплатная. А в США при адекватной страховке ждать приёмов долго не надо. А если что-то сильно колит и болит, американцы сразу едут в приёмный покой.

Надо признать, что в больших городах в приёмных покоях больниц действительно в медпомощи не откажут. Но жителям сёл ехать просто некуда, а в небольших городах врачи могут и отказать в осмотре.

При этом, когда речь заходит о вакцинации или скрининге, где врачам необходимо сдать отчёт о проделанной работы, принять пациента они готовы хоть поздно вечером, хоть в выходной.

Платим и за страховую систему, и за платных специалистов

Другая жительница города рассказала, как сидела на крыльце Облздрава, пока её ребёнку не нашли лекарства. Сыну Айгуль назначили уколы гормона роста. Пропускать курс нельзя, иначе результата не будет.

— Я пошла в поликлинику, а мне сказали, что на следующий год дадут. Я пошла в Облздрав, села на крыльце и сказала: пока не дадите, не уйду. Вышел парень, вроде он с Астаны, пообещал найти. Лекарства нашли в пятой поликлинике. И теперь заранее в конце года наша поликлиника заказывает и до мая они приходят. Перебоев нет, иголки и ручку для укола дают в аптеке. Но в наших поликлиниках мало врачей и огромные очереди, дети мои к эндокринологу платно ходят. Я и сама проходила недавно скрининг, врачей нет. А деньги мы оплачиваем. УЗТ платно, эндокринолог платно, только гормон бесплатно сдала. А ещё платно приходится сдавать анализ ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста — прим. автора) и на витамин D. Почему не могут с кем-нибудь договориться, чтобы хоты бы дети его бесплатно сдавали? Они ведь не дешёвые. ИФР-1 стоил от 6 800 тенге, на витамин D — 7 500, — говорит девушка.

Есть определённая прослойка граждан, которая регулярно выплачивает взнос, но посещает только платных врачей. Дарига живёт в Астане, работает официально — руководство и она обеспечивают её доступом к ОСМС. Только вот девушка за три года была в поликлинике всего раз.

— Я сильно простыла. Я всегда ходила к частому, но подумала, что я буду тратиться, схожу, раз плачу взнос. Мальчик, извините, лет 20 сидит в халате врача. Не осмотрел толком, не послушал. Выслушал меня и выписал мне антибиотики и противовирусный БАД. Я о медицине знаю из Instagram и то понимаю, что вместе эти препараты никогда не назначают. При чём он настаивал, что я должна купить именно этот противовирусный «фуфломицин», а он тысяч семь стоит. Больше меня в поликлинике не видели, — говорит женщина.

Казахстанцы уже поднимали вопрос — почему они регулярно платят взносы, хотя услугами не пользуются. Тогда в Минздаве объяснили, что ОСМС работает на основе солидарной ответственности: все средства хранятся на одном общем счёте и направляются на лечение других граждан. Возникает вопрос — где же здесь страховая часть медицины? Ещё и при условии, что льготников в два раза больше плательщиков.

«Основная проблема — дефицит врачебных кадров»

По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Ерлана Токсанова, основной проблемой здравоохранения в области является дефицит врачебных кадров. Он составляет 293 человека. Из них узкой специальности — 168.

— В этом году в область прибыло 112 специалистов. Из них врачи узкой специальности — 67. Больше всего не хватает терапевтов, специалистов лучевой диагностики, врачей общей практики, акушер-гинекологов, педиатров, психиатров и хирургов, — сказал глава ведомства.

По информации управления, в области есть 71 аппарат ультразвукового исследования. На них работают 39 врачей. И как уверяют в ведомстве, очередь пациента на исследование подходит до одной недели.

— В связи с тем, что не все частные кабинеты ультразвукового исследования входят в реестр поставщиков медицинских услуг, они не могут оказать услугу в рамках обязательного социального медицинского страхования. При нахождении на ежегодном трудовом отпуске врача медицинской организации и при отсутствии замены, пациенты для получения медицинской услуги направляются в другие медицинские организации по договору субподряда, — ответил Токсанов.

Прокомментировал он и ситуацию, с которой столкнулась Айгуль.

— При наличии показаний и рекомендации врача пациенты направляются на определение соматотропного гормона методом ИФА-1. Гормон роста — лекарственное средство «Соматропин» отпускается через аптеки при поликлиниках под двумя торговыми названиями. На сегодня в аптеках региона имеется достаточное количество данного препарата для обеспечения пациентов в текущем году. Бесплатное обеспечение шприц-ручками и иглами не предусмотрено. Однако производители лекарственных средств по заявке от медицинских организации поставляют шприц-ручки и иглы в аптеки поликлиник, — пояснил спикер.

Финансы поют романсы?

Ещё в прошлом году премьер-министр подверг критике систему координации и оценки контроля за эффективностью выделяемых средств в министерстве здравоохранения и Фонде социального медицинского страхования. В 2021 году государственные расходы на здравоохранение составили 2,3 трлн тенге или 2,9% к ВВП. При этом около 90% средств республиканского бюджета на здравоохранение администрируется ФСМС. Он отметил, что фонду необходимо постепенно уйти от администрирования государственных средств, сосредоточиться на вопросах развития страховой медицины и поиске дополнительных источников финансирования.

Девятого октября этого года министр здравоохранения Казахстана говорила, что финансовая система ФСМС не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем. Поэтому предлагала ввести ограничения (не выдавать справки для вождение автомобиля и хранения оружия) для тех, кто не застрахован в ОСМС. На сегодня это более 3,3 миллионов человек.

Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать. Они обратили внимание на публикацию годового отчёта о деятельности фонда. Согласно документу, пять членов правления получили общее вознаграждение в 93,8 миллионов тенге. В ФСМС поспешили ответить — зарплата действующего главы правления на минимальном установленном уровне. А это 1,39 млн тенге «чистыми».

11 октября депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил, что обязательное медицинское страхование — «это проект, сопровождающийся бесконечными проблемными вопросами».

— В сёлах нет квалифицированных специалистов, нет автотранспорта для подвоза фельдшера. Задолженность поликлиник растёт миллиардами. Народ вынужден прибегать к платным медицинским услугам. Надо честно признаться перед населением, что система ОСМС себя не оправдала, — сказал народный избранник.

Он предложил серьёзно задуматься над реформой.

Практика показывает, что что-то может измениться, если об этом прямо скажет президент и даст конкретное поручение. Остаётся ждать... врача или поручения.