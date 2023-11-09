Водоснабжение областного центра ведётся из двух источников. Это подземный источник из Уральского месторождения в селе Трекино района Байтерек и река Жайык. Об этом рассказали в акимате Уральска.
По данным ведомства, сейчас в областном центре насчитывается около 110 тысяч абонентов водопотребления. Ежегодно количество потребляемой летом воды увеличивается. Для покрытия полной потребности городу необходимо 75 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, есть фактор обмеления реки Урал, снижение объёма воды в скважинах и рост численности населения.
— Для решения проблемы завершено бурение шести новых скважин. Подрядчиком является ТОО «ПМК-117». Дебет (объём) составляет 10 тысяч кубометров воды в сутки, — рассказали в акимате.
В 2024 году планируют начать реализацию пяти объектов водоснабжения:
- реконструкция Уральского подземного водозабора,
- реконструкция водовода от пятого подъема до камеры в районе Северо-восток;
- реконструкция ПНС-20,
- бурение пяти скважин,
- реконструкция Каменского группового водопровода (первый этап).
По этим проектам разработана проектно-сметная документация.