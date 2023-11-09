Водоснабжение областного центра ведётся из двух источников. Это подземный источник из Уральского месторождения в селе Трекино района Байтерек и река Жайык. Об этом рассказали в акимате Уральска.

По данным ведомства, сейчас в областном центре насчитывается около 110 тысяч абонентов водопотребления. Ежегодно количество потребляемой летом воды увеличивается. Для покрытия полной потребности городу необходимо 75 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, есть фактор обмеления реки Урал, снижение объёма воды в скважинах и рост численности населения.

— Для решения проблемы завершено бурение шести новых скважин. Подрядчиком является ТОО «ПМК-117». Дебет (объём) составляет 10 тысяч кубометров воды в сутки, — рассказали в акимате.

В 2024 году планируют начать реализацию пяти объектов водоснабжения:

реконструкция Уральского подземного водозабора,

реконструкция водовода от пятого подъема до камеры в районе Северо-восток;

реконструкция ПНС-20,

бурение пяти скважин,

реконструкция Каменского группового водопровода (первый этап).

По этим проектам разработана проектно-сметная документация.