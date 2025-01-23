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Социум Сказано сделано

Министр экологии Казахстана показал, как прогревает машину за 5 минут на морозе

Ранее Нысанбаев говорил, что 5 минут для подогрева авто хватает.
Жулдызхан Хасангалиева
Министр экологии Казахстана показал, как прогревает машину за 5 минут на морозе

В соцсетях министерства экологии Казахстана опубликовали видео, где глава ведомства Ерлан Нысанбаев прогревает машину. Ранее он обещал показать этот процесс. На записи видно, как Нысанбаев включает таймер, ждет 5 минут, затем останавливает отсчет и говорит, что можно ехать. Температура на улице была -17 градусов. 

Ранее мы сообщали, что в Казахстане выписан первый штраф за подогрев автомобиля. Нарушителем стал житель Петропавловска. Мужчина сам опубликовал скриншот протокола в соцсетях и с сарказмом «поблагодарил» соседей, которые пожаловались в полицию.

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Теперь ему придется заплатить штраф в размере 5 МРП — это примерно 20 тысяч тенге. Местные жители поддержали автовладельца, заявив, что в условиях северного климата 5 минут для прогрева автомобиля недостаточно. По их словам, ни стекла, ни сама машина за это время не прогреются.

Тем временем, в МВД напомнили, что запрет на длительный прогрев двигателя действует уже более 20 лет. По закону, если машина с работающим двигателем стоит больше 5 минут и мешает окружающим, это считается нарушением.  

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