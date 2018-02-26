Министр культуры и спорта посетил мемориальный комплекс Сарайшык в Атырау

Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ предложил построить визит-центр не у комплекса, как предлагалось ранее, а на набережной р.Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, что на отчетной встрече с населением аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ сообщил о скором строительстве визит-центра при мемориальном комплексе "Сарайшык", что расположен в Махамбетком районе. После отчета главы региона делегация во главе с министром культуры и спорта Арыстанбеком МУХАМЕДИУЛЫ выехала на место будущего строительства комплекса. - Это очень хороший проект, подобный визит-центр есть в Алматы. Я предлагаю его