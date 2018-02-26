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Социум

Министр культуры и спорта посетил мемориальный комплекс Сарайшык в Атырау

Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ предложил построить визит-центр не у комплекса, как предлагалось ранее, а на набережной р.Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, что на отчетной встрече с населением аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ сообщил о скором строительстве визит-центра при мемориальном комплексе "Сарайшык", что расположен в Махамбетком районе. После отчета главы региона делегация во главе с министром культуры и спорта Арыстанбеком МУХАМЕДИУЛЫ выехала на место будущего строительства комплекса. - Это очень хороший проект, подобный визит-центр есть в Алматы. Я предлагаю его
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Министр культуры и спорта посетил мемориальный комплекс Сарайшык в Атырау
Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ предложил построить визит-центр не у комплекса, как предлагалось ранее, а на набережной р.Урал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Напомним, что на отчетной встрече с населением аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ сообщил о скором строительстве визит-центра при мемориальном комплексе "Сарайшык", что расположен в Махамбетком районе. После отчета главы региона делегация во главе с министром культуры и спорта Арыстанбеком  МУХАМЕДИУЛЫ выехала на место будущего строительства комплекса. - Это очень хороший проект, подобный визит-центр есть в Алматы. Я предлагаю его построить не у мемориального комплекса, а на набережной р.Урал. Так будет целесообразнее, ведь сюда будут приезжать люди из областного центра, из районов и других регионов страны, поэтому нужно подумать о том, чтобы летом они могли искупаться в реке, - предложил министр культуры и спорта проектировщикам. По словам регионального представителя компании, которая занимается проектированим визит-центра Азильхана БАЙБАТЫРОВА, ПСД объекта готово на 60-70%. - В ближайшее время будет создана специальная комиссия по исследованию берега реки Урал на наличие человеческих останков и археологических ценностей. После проведения исследований уже будет обозначено точное  место строительства визит-центра, - сообщил представитель компании ТОО "АстанаИнжПроект" в г.Атырау Азильхан БАЙБАТЫРОВ.
Алия ЖАМИТОВА Фото РСК
министр проект Сарайшык

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