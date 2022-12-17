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Происшествия Социум

Минивэн попал в ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали, о состоянии пострадавших детей

Состояние четверых детей оценивается, как очень тяжелое, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным врачей, восемь детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе поселка Карахобда, поступили 17 декабря, начиная с 12 часов. Состояние четверых из них оценивается, как средней тяжести, еще четверых - очень тяжелое, их госпитализировали в отделение реанимации. - Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи. В больницу вызвали заведующих отделениями хирургии, травматологии и нейрохирургии. Детей дообследуют для уточнения диаг
Кристина Кобина
Минивэн попал в ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали, о состоянии пострадавших детей
Состояние четверых детей оценивается, как очень тяжелое, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
По данным врачей, восемь детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе поселка Карахобда, поступили 17 декабря, начиная с 12 часов. Состояние четверых из них оценивается, как средней тяжести, еще четверых - очень тяжелое, их госпитализировали в отделение реанимации.
- Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи. В больницу вызвали заведующих отделениями хирургии, травматологии и нейрохирургии. Детей дообследуют для уточнения диагнозов. Родителям сообщили о состоянии детей, - рассказали в областной детской больнице.
Авария произошла 17 декабря на автодороге Актобе  -Болгарка - Шубаркудук. В машине находились школьники поселка Шубаркудук Темирского района, которые с тренерами ехали на соревнования по волейболу в Актобе. По данным ДП Актюбинской области, в результате ДТП один ребенок погиб на месте, восьмерых доставили в областную детскую больницу в Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Дети

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