- Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи. В больницу вызвали заведующих отделениями хирургии, травматологии и нейрохирургии. Детей дообследуют для уточнения диагнозов. Родителям сообщили о состоянии детей, - рассказали в областной детской больнице.Авария произошла 17 декабря на автодороге Актобе -Болгарка - Шубаркудук. В машине находились школьники поселка Шубаркудук Темирского района, которые с тренерами ехали на соревнования по волейболу в Актобе. По данным ДП Актюбинской области, в результате ДТП один ребенок погиб на месте, восьмерых доставили в областную детскую больницу в Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Минивэн попал в ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали, о состоянии пострадавших детей
Состояние четверых детей оценивается, как очень тяжелое, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным врачей, восемь детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе поселка Карахобда, поступили 17 декабря, начиная с 12 часов. Состояние четверых из них оценивается, как средней тяжести, еще четверых - очень тяжелое, их госпитализировали в отделение реанимации. - Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи. В больницу вызвали заведующих отделениями хирургии, травматологии и нейрохирургии. Детей дообследуют для уточнения диаг