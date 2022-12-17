Минивэн попал в ДТП в Актюбинской области: врачи рассказали, о состоянии пострадавших детей

Состояние четверых детей оценивается, как очень тяжелое, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным врачей, восемь детей с места ДТП на трассе Актобе - Шубаркудук в районе поселка Карахобда, поступили 17 декабря, начиная с 12 часов. Состояние четверых из них оценивается, как средней тяжести, еще четверых - очень тяжелое, их госпитализировали в отделение реанимации. - Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи. В больницу вызвали заведующих отделениями хирургии, травматологии и нейрохирургии. Детей дообследуют для уточнения диаг