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Происшествия Социум

Минивэн с детьми попал в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены

Машина с детьми и тренерами опрокинулась, когда они ехали на соревнования, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жуткое ДТП произошло 17 декабря на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук. В машине находились школьники поселка Шубаркудук Темирского района. Они с тренерами ехали на соревнования по волейболу. За рулем Toyota Estima находился 32-летний житель Темирского района. По данным ДП Актюбинской области, в салоне было 11 человек, из них 9 дети 11-12 лет. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, восьмерых доставили в областную детскую больницу Актобе. Полицейские в очередной ра
Кристина Кобина
Минивэн с детьми попал в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Машина с детьми и тренерами опрокинулась, когда они ехали на соревнования, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Жуткое ДТП произошло 17 декабря на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук. В машине находились школьники поселка Шубаркудук Темирского района. Они с тренерами ехали на соревнования по волейболу. За рулем Toyota Estima находился 32-летний житель Темирского района. По данным ДП Актюбинской области, в салоне было 11 человек, из них 9 дети 11-12 лет. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, восьмерых доставили в областную детскую больницу Актобе. Полицейские в очередной раз напомнили, что перед выполнением перевозок детей не позднее трех суток до назначенного срока необходимо представить заявку для обеспечения безопасного их сопровождения сотрудниками полиции.

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Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Такси с детьми попало в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
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ДТП Дети такси

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