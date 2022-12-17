Минивэн с детьми попал в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены

Машина с детьми и тренерами опрокинулась, когда они ехали на соревнования, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жуткое ДТП произошло 17 декабря на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук. В машине находились школьники поселка Шубаркудук Темирского района. Они с тренерами ехали на соревнования по волейболу. За рулем Toyota Estima находился 32-летний житель Темирского района. По данным ДП Актюбинской области, в салоне было 11 человек, из них 9 дети 11-12 лет. В результате ДТП один ребенок погиб на месте, восьмерых доставили в областную детскую больницу Актобе. Полицейские в очередной ра