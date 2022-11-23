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Социум

Минкульт ответил на критику о проведении кинофестиваля за 450 млн тенге

Кинофестиваль проводится с 2005 года. Изображение с сайта Pixabay Журналист Михаил Козачков в своём Telegram сообщил, что министерство культуры и спорта Казахстана заказало проведение кинофестиваля «Евразия» за 450 миллионов тенге. - Летом министерство провело открытый конкурс на организацию мероприятия, но выставило нереальные условия и все шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям. А в ноябре за пару дней лот на миллион долларов ушёл подрядчику без проведения тендера, - написал Козачков. Кинофестиваль, по словам журналиста, поручено организовать ТОО «Техсервис
Дана Рахметова
Минкульт ответил на критику о проведении кинофестиваля за 450 млн тенге
Кинофестиваль проводится с 2005 года.
В сети появилась информация о проведении фестиваля «Жара» в Казахстане
В сети появилась информация о проведении фестиваля «Жара» в Казахстане
Изображение с сайта Pixabay Журналист Михаил Козачков в своём Telegram сообщил, что министерство культуры и спорта Казахстана заказало проведение кинофестиваля «Евразия» за 450 миллионов тенге.
- Летом министерство провело открытый конкурс на организацию мероприятия, но выставило нереальные условия и все шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям. А в ноябре за пару дней лот на миллион долларов ушёл подрядчику без проведения тендера, - написал Козачков.
Кинофестиваль, по словам журналиста, поручено организовать ТОО «Техсервис окно-тв.кз», соучредителем которого является российская компания ООО «Окна ТВ» (кабельный оператор). Вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, комментируя информацию, сообщил, что открытый конкурс на проведение кинофестиваля «Евразия» проводился в течение четырёх месяцев.
- Кинофестиваль «Евразия» в Казахстане проводится с 2005 года и имеет аккредитацию Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF - Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров). Это один из крупнейших кинофестивалей на территории стран СНГ и Центральной Азии. В этом году с мая по сентябрь через портал государственных закупок проводился открытый конкурс на организацию и проведение Международного кинофестиваля «Евразия». Вся процедура проводилась в соответствии с правилами осуществления государственных закупок, - заверяет вице-министр.
Дауешов сообщил, что договор заключён с компанией, которая имеет аккредитацию FIAPF на проведение кинофестиваля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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