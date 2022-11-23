Минкульт ответил на критику о проведении кинофестиваля за 450 млн тенге

Кинофестиваль проводится с 2005 года. Изображение с сайта Pixabay Журналист Михаил Козачков в своём Telegram сообщил, что министерство культуры и спорта Казахстана заказало проведение кинофестиваля «Евразия» за 450 миллионов тенге. - Летом министерство провело открытый конкурс на организацию мероприятия, но выставило нереальные условия и все шесть потенциальных поставщиков не прошли по квалификационным требованиям. А в ноябре за пару дней лот на миллион долларов ушёл подрядчику без проведения тендера, - написал Козачков. Кинофестиваль, по словам журналиста, поручено организовать ТОО «Техсервис