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Многодетная семья по программе «Бақытты отбасы» получила квартиру в Уральске

Новоселы приобрели трехкомнатную квартиру за 7,3 миллиона тенге по ставке 2% годовых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Западно-Казахстанской области были выданы первые кредиты по программе «Бақытты отбасы». Новоселами стали многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Кредиты им были выданы через Жилстройсбербанк по ставке 2% годовых с первоначальным взносом, который должен составлять минимум 10% от суммы займа. По словам и.о. директора ЗКОФ АО "Жилстройсбербанк" Нуржана Калишанова, всего на данный момент Жилстройсбербанком в Запа
Кристина Кобина
Многодетная семья по программе «Бақытты отбасы» получила квартиру в Уральске
Новоселы приобрели трехкомнатную квартиру за 7,3 миллиона тенге по ставке 2% годовых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Западно-Казахстанской области  были выданы первые кредиты по программе «Бақытты отбасы». Новоселами стали многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Кредиты им были выданы через Жилстройсбербанк по ставке 2% годовых с первоначальным взносом, который должен составлять минимум 10% от суммы займа. По словам и.о. директора ЗКОФ АО "Жилстройсбербанк" Нуржана Калишанова, всего на данный момент Жилстройсбербанком в Западно-Казахстанской области принято 112 кредитных заявок от нуждающихся в жилье. Из них по 52 заявкам уже получено одобрение. Между тем одна из первых сдала документы и получила одобрение по кредитной заявке Нургуль Кондудаева. Вместе с супругом она воспитывает 6 детей. Получив льготный заем в ЖССБ, семья приобрела квартиру за 7,3 миллиона тенге. Ежемесячный платеж по кредиту составил 38 939 тенге. - Благодаря программе "Бақытты отбасы" мы приобрели трехкомнатную квартиру в городе Уральск и уже в ближайшее время сможем отметить новоселье. Это большая радость для нашей семьи. Ведь приобрести свое жилье самостоятельно мы бы не смогли. Зарплаты супруга, который трудится в Районном центре досуга поселка Атамекен, хватает лишь на содержание семьи, - делится Нургуль Кондудаева. - В браке с мужем мы 21 год, все это время мы жили с родителями мужа. Самому младшему члену нашей семьи 1,3 года. Супруг Нургуль Замир Кондудаев рассказал, что он тоже из многодетной семьи, по счету он десятый ребенок в семье. - Конечно, без поддержки государства мы не смогли приобрести жилье. Да и на селе не найти работу с высокой оплатой, - дополнил мужчина. - В очереди на получения жилья мы стоим с 2014 года, но недавно нам сообщили, что мы проходим по этой программе. Одобрение прошли быстро, в течение пяти дней. Напомним, что в рамках программы «Бақытты отбасы» можно приобрести квартиру на первичном и вторичном рынке или частный дом. Максимальная сумма займа в регионе составляет 10 миллионов тенге. Те семьи, которые в этом году не успели подать заявки и стать участниками программы, смогут сделать это в следующем году. Программа «Бақытты отбасы» будет действовать до 2021 года.
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ЖССБ

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