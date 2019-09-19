Многодетная семья по программе «Бақытты отбасы» получила квартиру в Уральске

Новоселы приобрели трехкомнатную квартиру за 7,3 миллиона тенге по ставке 2% годовых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Западно-Казахстанской области были выданы первые кредиты по программе «Бақытты отбасы». Новоселами стали многодетные и неполные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Кредиты им были выданы через Жилстройсбербанк по ставке 2% годовых с первоначальным взносом, который должен составлять минимум 10% от суммы займа. По словам и.о. директора ЗКОФ АО "Жилстройсбербанк" Нуржана Калишанова, всего на данный момент Жилстройсбербанком в Запа