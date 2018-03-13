Многодетной семье в ЗКО подарили дом

Толкын Толегенова одна воспитывает пятерых детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Осуществить мечту многодетной маме помог благотворительный фонд «Харекет». Все время женщина с пятью детьми, младшей из нирх всего три года, приходилось скитаться по съемным квартирам. Супруг бросил Толкын, когда узнал, что она тяжело больна. Но она справилась с болезнью. Дом, в котором теперь живет счастливая семья, находится недалеко от Уральска в поселке Озерное Зеленовского района. Просторные комнаты, частичный ремонт, в нем тепло и уютно. Но главное, по словам Толкын Толегеновой, что эта жилплоща