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Социум

Многодетной семье в ЗКО подарили дом

Толкын Толегенова одна воспитывает пятерых детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Осуществить мечту многодетной маме помог благотворительный фонд «Харекет». Все время женщина с пятью детьми, младшей из нирх всего три года, приходилось скитаться по съемным квартирам. Супруг бросил Толкын, когда узнал, что она тяжело больна. Но она справилась с болезнью. Дом, в котором теперь живет счастливая семья, находится недалеко от Уральска в поселке Озерное Зеленовского района. Просторные комнаты, частичный ремонт, в нем тепло и уютно. Но главное, по словам Толкын Толегеновой, что эта жилплоща
gorod
Многодетной семье в ЗКО подарили дом
Толкын Толегенова одна воспитывает пятерых детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Осуществить мечту многодетной маме помог благотворительный фонд «Харекет». Все время женщина с пятью детьми, младшей из нирх всего три года, приходилось скитаться по съемным квартирам. Супруг бросил Толкын, когда узнал, что она тяжело больна. Но она справилась с болезнью. Дом, в котором теперь живет счастливая семья, находится недалеко от Уральска в поселке Озерное Зеленовского района. Просторные комнаты, частичный ремонт, в нем тепло и уютно. Но главное, по словам Толкын Толегеновой, что эта жилплощадь их собственность. - Конечно, я и подумать не могла, что мне и моим детям вот так просто могут подарить дом. До сих пор не верится. Я хочу сказать спасибо всем, кто помог нам. Было очень тяжело. Мне помогали спортивный клуб и мечеть, деньгами, уголь даже приносили печь топить, но теперь нам не придется переезжать с места на место и думать, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру, - говорит многодетная мама. Каждый желающий регулярно переводит на счет фонда по 1000 тенге и более, именно на эти деньги в последующем оказывается помощь нуждающимся. Благодаря неравнодушным гражданам, за полгода существования фонда уже три семьи обрели крышу над головой. - Так как мы единый народ, мы должны помогать тем, кто нуждается. Мы хотим обновить казахскую традицию «Жылу жинау». Согласно этой древней традиции, состоятельные люди и вообще весь народ собирают деньги, кто сколько может, и помогают нуждающимся. Именно благодаря этим пожертвованиям, те, кому нужна помощь встают на ноги, - пояснил руководитель благотворительного фонда "Харекет" Алгадай АБДИХОДЖАЕВ. Областная мечеть также поможет многодетной маме. Они привезут мебель и поддержат материально.
Виктор МАКАРСКИЙ
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