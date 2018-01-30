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Социум

Многоэтажку построят на месте старых домов в Уральске

В одной из них обвалился потолок. Теперь в подъезде на потолке зияет огромная дыра, сквозь которую видно небо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 января заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ встретился с жителями домов по пр. Евразия, 244, 246 и 246/1. Он пояснил, что на месте их домов инвесторы хотят построить 9-этажный дом по программе государственно-частного партнерства. - Вас на время строительства дома переселят во временное жилье, которое предоставит акимат, - сообщил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - После того как дом будет построен, вам выдадут квартиры. Практически все со
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Многоэтажку построят на месте старых домов в Уральске
В одной из них обвалился потолок. Теперь в подъезде на потолке зияет огромная дыра, сквозь которую видно небо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
29 января заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ встретился с жителями домов по пр. Евразия, 244, 246 и 246/1. Он пояснил, что на месте их домов инвесторы хотят построить 9-этажный дом по программе государственно-частного партнерства. - Вас на время строительства дома переселят во временное жилье, которое предоставит акимат, - сообщил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - После того как дом будет построен, вам выдадут квартиры. Практически все согласились на эти условия. Однако жители также заявили, чтобы им выдали равноценное жилье. - Я живу в квартире в 47 квадратных метров. Она небольшой площади, но зато 2-комнатная. В новых домах квартиры большей площади, там 1-комнатные около 50 квадратных метров. Я не согласна на это. У меня дети, пусть это будет небольшая, но 2-комнатная квартира, - заявила одна из жительниц. На это замакима города ответил, что прежде чем приступить к работе, с каждым из жителей будет заключен индивидуальный договор. Жители 2-этажного дома по пр. Евразия, 244 рассказали, что на днях в подъезде у них обвалился потолок. Теперь там зияет огромная дыра в потолке. Нужно отметить, что строить многоэтажку будет компания "Таскала Транс Газ". В конце встречи Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ пообещал жителям, что прежде чем их выселять во временное жилье, с каждым из них отдельно поговорят и ответят на все вопросы.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
дом встреча жители ГЧП

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