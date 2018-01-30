Многоэтажку построят на месте старых домов в Уральске

В одной из них обвалился потолок. Теперь в подъезде на потолке зияет огромная дыра, сквозь которую видно небо, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 января заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ встретился с жителями домов по пр. Евразия, 244, 246 и 246/1. Он пояснил, что на месте их домов инвесторы хотят построить 9-этажный дом по программе государственно-частного партнерства. - Вас на время строительства дома переселят во временное жилье, которое предоставит акимат, - сообщил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - После того как дом будет построен, вам выдадут квартиры. Практически все со