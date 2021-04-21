Мобильные переводы в Казахстане разделят: подробности озвучили в Минфине

В Комитете государственных доходов Министерства финансов озвучили подробности о предложении разделить мобильные переводы на личные и предпринимательские, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ответе на официальный запрос в Минфине рассказали, есть ли уже предварительная схема, каким образом мобильные переводы разделят на личные и предпринимательские. "Предлагается на законодательном уровне дать определение мобильным платежам и использованию отдельного счета для предпринимательской деятельности. Для исключения использования личных переводов в предпринимательской деятельно