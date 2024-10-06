Молодежь Западно-Казахстанской области активно участвует в голосовании на референдуме. На участках наблюдается много молодых людей, что свидетельствует о растущей гражданской ответственности и интересе к будущему страны.

На этом референдуме много молодежи. Молодые казахстанцы участвуют не только в голосовании, но и выступают в качестве наблюдателей. По их мнению, важно не только обсуждать изменения в социальных сетях, но и принимать активное участие в процессах.

- Я расскажу о своем голосовании на референдуме в социальных сетях. Сделал селфи в фотозоне. Своим примером хочу показать сверстникам, что участие в гражданских процессах важно. Новое поколение казахстанцев должно осознавать, что участие каждого имеет значение. Мы должны уметь анализировать, думать и принимать решения. Это необходимо для нашего будущего, — считает Арай Зайдекенова.

Наблюдение на референдуме — возможность увидеть процесс голосования изнутри и стать участником исторического события.

- Существует мнение, что в голосовании на референдуме чаще участвуют представители старшего поколения. Это не так. В моем окружении много молодых людей, которые ждали 18 лет, чтобы начать голосовать. Они приходят на выборы и референдумы, некоторые выступают наблюдателями. Я также решила стать наблюдателем, чтобы внести свой вклад в честное проведение референдума, — поделился Касиет Балмолды.

Молодежь составляет пятую часть населения ЗКО, и их заинтересованность влияет на результаты референдума.

Напомним, сегодня 6 октября в Казахстане проходит референдум по строительству АЭС. По данным ЦИК в ЗКО на 14:00 явка составила 52,52%.

Автор Дана Дюсекенова