Молодой предприниматель из Атырау прошел в финал конкурса бизнес-идей «Построй свой бизнес»

Проект Азильхана БАЙБАТЫРОВА по сбору и переработке пластика в стройматериалы отобрали из 3 тысяч и включили в 25 лучших бизнес-идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, Азильхан БАЙБАТЫРОВ примет участие в финальном собеседовании, итоги которого определятся через 2 недели. Победителю достанется главный денежный приз – 100 тысяч долларов США. Ежегодный проект «Построй свой бизнес» при фонде «Сәби» проводится в Казахстане уже в 5 раз. За это время свои идеи смогли воплотить в жизнь десятки молодых предпринимателей. Для молодого предпринимателя из Атырау участие в под