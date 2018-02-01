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Социум

Молодой предприниматель из Атырау прошел в финал конкурса бизнес-идей «Построй свой бизнес»

Проект Азильхана БАЙБАТЫРОВА по сбору и переработке пластика в стройматериалы отобрали из 3 тысяч и включили в 25 лучших бизнес-идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 февраля, Азильхан БАЙБАТЫРОВ примет участие в финальном собеседовании, итоги которого определятся через 2 недели. Победителю достанется главный денежный приз – 100 тысяч долларов США. Ежегодный проект «Построй свой бизнес» при фонде «Сәби» проводится в Казахстане уже в 5 раз. За это время свои идеи смогли воплотить в жизнь десятки молодых предпринимателей. Для молодого предпринимателя из Атырау участие в под
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Молодой предприниматель из Атырау прошел в финал конкурса бизнес-идей «Построй свой бизнес»
Проект Азильхана БАЙБАТЫРОВА по сбору и переработке пластика в стройматериалы отобрали из 3 тысяч и включили в 25 лучших бизнес-идей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 февраля, Азильхан БАЙБАТЫРОВ примет участие в финальном собеседовании, итоги которого определятся через 2 недели. Победителю достанется главный денежный приз – 100 тысяч долларов США. Ежегодный проект «Построй свой бизнес» при фонде «Сәби» проводится в Казахстане уже в 5 раз. За это время свои идеи смогли воплотить в жизнь десятки молодых предпринимателей. Для молодого предпринимателя из Атырау участие в подобных конкурсах не впервые. Так, два года назад, когда парень стоял лишь у истоков своей бизнес-идеи по сбору пластиковых отходов и переработке их в стройматериалы, он принял участие в проекте инновационных бизнес-идей, организованном ТОО "Atyrau Innovations", и выиграл 300 тысяч тенге. В прошлом году Азильхан БАЙБАТЫРОВ принял участие в конкурсе социальных проектов «Жаркыра» и получил беспроцентный кредит в размере 3 миллионов тенге. Также в 2017 году предприимчивый молодой человек выиграл грант от акимата Атырауской области в размере 2,4 миллиона тенге. Это стало хорошим подспорьем и поддержкой для развития бизнес-идеи начинающего предпринимателя. - На эти средства я приобрёл оборудование – пресс-машину, дробилку, агломератор, приобрел оборудование для производства черепицы и для тротуарной плитки. Если получится выиграть в этом конкурсе, я куплю оборудование по переработке пластиковых бутылок, - рассказал Азильхан БАЙБАТЫРОВ. В настоящее время молодой предприниматель установил по городу 300 контейнеров по сбору пластиковых отходов, заключил договоры с 30 компаниями на обслуживание по раздельному сбору пластиковых отходов. За это время уже было собрано более 100 тонн пластика и 120 тонн макулатуры. С приобретением оборудования для переработки пластика появится возможность запустить цех по производству стройматериалов мощностью 1,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки и черепицы в месяц.
4WUeXyqF-B4 Ерлан ОМАРОВ
Бизнес мусор конкурс переработка

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