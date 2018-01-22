Министерство образования вводит новую инициативу для родителей, чтобы те всегда получали официальную информацию, сообщает informburo.kz.

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Министерство образования и науки Казахстана издало документ, призывающий включить номер их сотрудника во все родительские чаты при школах страны. Инициатива должна позволить ведомству своевременно оповещать население о готовящихся изменениях, собраниях и доносить только официальную информацию. Соответствующий документ с новой инициативой поступил в редакцию Informburo.kz. Его подлинность подтвердили в пресс-службе Министерства образования. При этом отмечается, что документ не носит приказного характера и призван лишь привлечь внимание родителей. Текст документа гласит, что директорам школ следует обеспечить подключение родителей к республиканскому чату. Кроме того, классным руководителям и администраторам групп следует добавить во все чаты определённый номер, через который в них будет делаться рассылка официальной информации. "Да, такой чат есть, но это только информационный чат. Это не приказ был, просто общий чат, в котором мы доносим достоверную информацию. Например, об отмене занятий, собрания. Всё сделано в группе в одностороннем порядке, чтобы люди получали официальную информацию", – сказали в пресс-службе. Документ подписан руководителем отдела общего среднего образования Маржангуль Каирбаевой. Министерство образования не раз сталкивалось с распространением ложной информации через родительские чаты. Помимо ложных сведений об отмене занятий, подобные чаты порой становились поводом для паники среди родителей. Например, 15 декабря 2017 года через WhatsApp произошла рассылка о якобы продаже людей на органы в посёлке близ Алматы. После проведённого расследования выяснилось, что сообщение является фейком, а обстановка в посёлке удовлетворительная: за последние годы здесь пропадали только подростки, которых удавалось найти и вернуть домой.  