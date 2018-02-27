МОН РК предлагает казахстанцам оценить учебники с обновленной программой

В 2018 году в школах появятся учебники с обновленной программой образования для 3, 6 и 8 классов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В республиканском научном-практическом центр «Учебник» МОН РК сообщили, что на портале «Общественная оценка» размещены учебники для 3, 6, 8 классов, проходящие в данное время государственную экспертизу. - Данный портал создан в целях учета мнений и предложений родительской и педагогической общественности по качеству учебной литературы. Здесь можно оставить свои комментарии - замечания и предложения об улучшении их качества и содержания, - пояснили в РНПЦ