Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Kaspi Bank в национальной и иностранной валюте до инвестиционного уровня «Вaa3» с «Вa1». Прогноз - «Стабильный». Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по национальной шкале подтвержден на уровне А2.kz. Также повышена базовая оценка кредитоспособности Kaspi Bank до ba2 c ba3.

Повышая свою оценку, аналитики ведущего международного агентства Moody’s отметили сильные операционные и финансовые показатели компании.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

«Международное рейтинговое агентство Moody’s вновь подтвердило высокую надежность Kaspi, нашу способность быть устойчивыми и развиваться даже в периоды мировой экономической турбулентности. Наша команда продолжит дальше развивать в Казахстане инновационные онлайн сервисы, которые улучшают жизнь людей, помогают росту малого и среднего бизнеса, и продвигают страну на мировой карте инноваций. Мы благодарим каждого нашего любимого клиента и партнера, что вы с нами!».

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и которое включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.





Автор: Дана Рахметова















