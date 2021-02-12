Иллюстративное фото из архива "МГ" - Для качественного проведения переписи комиссией рассмотрен вопрос о целесообразности введения моратория в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов, - говорится в сообщении по итогам заседания спецкомиссии. Отмечается, что первый вице-премьер одобрил предложение и поручил Бюро национальной статистики направить соответствующее письмо в Администрацию Президента. Отметим, составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы городов, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.